Найти значение выражений. 2 сут.-17ч= чет. ч
Математика
Найти значение выражений. 2 сут.-17ч= чет. ч
Ответ(ы) на вопрос:
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31 равно в 1 сутке 24 часа 1)24 + 24 = 48 2)48 - 17 = 31
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