-4(0.2y+2.7)+0.4(14-y)=3.2 Решите уровнение
Математика
-4(0.2y+2.7)+0.4(14-y)=3.2 Решите уровнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4(0,2у+2,7)+ 0,4(14-у)=3,2 -0,8у -10,8 +5,6 - 0,4у=3,2 - 1,2у = 3,2+10,8 - 5,6 - 1,2у= 8,4 у = 8,4 : (-1,2) у = - 7
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