ПОМОГИТЕ КАК ПОСТРОИТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК ПО 2 КАТЕТАМ И ПРИЛЕЖАЩЕМУ К НИМ УГЛУ С ПОМОЩЬЮ ЦИРКУЛЯ
Математика
ПОМОГИТЕ КАК ПОСТРОИТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК ПО 2 КАТЕТАМ И ПРИЛЕЖАЩЕМУ К НИМ УГЛУ С ПОМОЩЬЮ ЦИРКУЛЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катеты в прямоугольном треугольнике образуют прямой угол.Построй сначала прямой угол ,затем затем отмерь размеры катетов с помощью циркуля и соедини эти точки.
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