Среди нижеприведенных лиц укажите современников: А) галицкий князь Ярослав Осом??сл Б) киевский князь Ярослав Мудрый В) патриарх Филарет Г) хан Золотой орды Мамай Д)Митрополит Иларион Е) Византийский император Константин ...
История
Среди нижеприведенных лиц укажите современников: А) галицкий князь Ярослав Осом??сл Б) киевский князь Ярослав Мудрый В) патриарх Филарет Г) хан Золотой орды Мамай Д)Митрополит Иларион Е) Византийский император Константин Мономах Ж)Княгиня Ольга З)варяг Рюрик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Митрополит Иларион и патриарх Филарет.
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