Среди нижеприведенных лиц укажите современников: А) галицкий князь Ярослав Осом??сл Б) киевский князь Ярослав Мудрый В) патриарх Филарет Г) хан Золотой орды Мамай Д)Митрополит Иларион Е) Византийский император Константин ...

История
Среди нижеприведенных лиц укажите современников: А) галицкий князь Ярослав Осом??сл Б) киевский князь Ярослав Мудрый В) патриарх Филарет Г) хан Золотой орды Мамай Д)Митрополит Иларион Е) Византийский император Константин Мономах Ж)Княгиня Ольга З)варяг Рюрик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Митрополит Иларион и патриарх Филарет.
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