Укажите предложение, в котором деепричастие употреблено правильно. а) раскрыв газету, она оказалась интересной в) читая книгу, не увлекайтесь только сюжетом с) нарушив правила безопасности, рискуешь своим здоровьем д) просм...

Русский язык

Укажите предложение, в котором деепричастие употреблено правильно. а) раскрыв газету, она оказалась интересной в) читая книгу, не увлекайтесь только сюжетом с) нарушив правила безопасности, рискуешь своим здоровьем д) просматривая журнал, иногда делаются заметки на полях е) играя в шахматы, развиваются мыслительные способности

Автор: Гость