Приставки по каз яз скажите 2 класс

Қазақ тiлi
Приставки по каз яз скажите 2 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ҚОСЫМШАЛАР ҚОСЫМША ЕКІГЕ БӨЛІНЕДІ ЖАЛҒАУ ЖӘНЕ  ЖҰРНАҚ ЖАЛҒАУ БАЙЛАНЫСТЫРАДЫ ЖҰРНАҚ СӨЗ МАҒЫНАСЫН ӨЗГЕРТЕДІ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите предложение, в котором деепричастие употреблено правильно. а) раскрыв газету, она оказалась интересной в) читая книгу, не увлекайтесь т...
Ответить
Математика
Математика. Грузовая машина прошла 1500 км. Сколько горючего было израсходовано , ??сли на каждые 50 км пути требуется 16 л горючего. СРОЧНО!
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ КАК ПОСТРОИТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК ПО 2 КАТЕТАМ И ПРИЛЕЖАЩЕМУ К НИМ УГЛУ С ПОМОЩЬЮ ЦИРКУЛЯ
Ответить
История
Среди нижеприведенных лиц укажите современников: А) галицкий князь Ярослав Осом??сл Б) киевский князь Ярослав Мудрый В) патриарх Филарет Г)...
Ответить
Русский язык
Почему стоит запятая в предложении ? Она зовет не только размышлять , но и сопереживать
Ответить