Приставки по каз яз скажите 2 класс
Қазақ тiлi
Приставки по каз яз скажите 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
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ҚОСЫМШАЛАР ҚОСЫМША ЕКІГЕ БӨЛІНЕДІ ЖАЛҒАУ ЖӘНЕ ЖҰРНАҚ ЖАЛҒАУ БАЙЛАНЫСТЫРАДЫ ЖҰРНАҚ СӨЗ МАҒЫНАСЫН ӨЗГЕРТЕДІ
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