Одно слагаемое равно 7,другое не известно.Значение суммы равно 28.Сколько уравнени?? тебе удалось записать? 2) Один из множителей равен 7,другой не известен.Значение произведения равно 28. 3) Сколько уравнений тебе удалось запи...

Математика

Одно слагаемое равно 7,другое не известно.Значение суммы равно 28.Сколько уравнени?? тебе удалось записать? 2) Один из множителей равен 7,другой не известен.Значение произведения равно 28. 3) Сколько уравнений тебе удалось записать?

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