Каково внешнее строение папоротника? Сравни строение папоротников и мхов

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Папоротники - это самый крупный класс плаунов, которые, не будучи мхами, внешне похожи на них. В наши дни они, как и хвощи, представляют собой малочисленную группу растений. Папоротники, хвощи и плауны входят в группу высших нецветковых растений. В отличие от печеночников и мхов с их волосовидными корешками, папоротники имеют настоящие корни с полноценной сосудистой системой, которая доставляет воду к листьям, не уступающим сложностью строения многим цветковым растениям.