Два отца и два сына розделили между собой 3 гривны, прычом каждый из них получил по 1 гривны. как это могло случиться?
Математика
Два отца и два сына розделили между собой 3 гривны, прычом каждый из них получил по 1 гривны. как это могло случиться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было всего трое: дед, отец и сын.
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