Два отца и два сына розделили между собой 3 гривны, прычом каждый из них получил по 1 гривны. как это могло случиться?

Математика

Два отца и два сына розделили между собой 3 гривны, прычом каждый из них получил по 1 гривны. как это могло случиться?

Автор: Гость