Помогие решить пожалуйста: количество осадков в июне было равно d мм, что состави??о 125% месячной июньской нормы. Чему равна норма осадков в июне?

Математика

Помогие решить пожалуйста: количество осадков в июне было равно d мм, что состави??о 125% месячной июньской нормы. Чему равна норма осадков в июне?

Автор: Гость