Помогие решить пожалуйста: количество осадков в июне было равно d мм, что состави??о 125% месячной июньской нормы. Чему равна норма осадков в июне?
Математика
Помогие решить пожалуйста: количество осадков в июне было равно d мм, что состави??о 125% месячной июньской нормы. Чему равна норма осадков в июне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Норма =(d*100%) / 125%
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