Помогите плиз 5 класс там фотка номер 1276
Математика
Помогите плиз 5 класс там фотка номер 1276
Ответ(ы) на вопрос:
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4,35+5,75+6,95+2,8=19,85 км округление до десятых 19,9 км до целых 20 км
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