Помогите пожалуйста,вставьте пропущенные цифры
Математика
Помогите пожалуйста,вставьте пропущенные цифры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом столбце 6 во втором 5 и 6 в третьем не знаю.
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