Берілген етістіктерден шартты рай жасап, әрқайсысына бір - бір сөйлем құрандар Са??а. жаз. жүргіз,тазарт,санама.
Қазақ тiлi
Берілген етістіктерден шартты рай жасап, әрқайсысына бір - бір сөйлем құрандар Са??а. жаз. жүргіз,тазарт,санама.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сен бугин сол есепти шыгарсан,ертен жаксы бага аласын. Сен бугин уй жумысын жазсан колен демаласын Ол машине жургизсе жаксы болар еди Ол болмесин тазартса далага шыгады
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