Берілген етістіктерден шартты рай жасап, әрқайсысына бір - бір сөйлем құрандар Са??а. жаз. жүргіз,тазарт,санама.

Қазақ тiлi
Берілген етістіктерден шартты рай жасап, әрқайсысына бір - бір сөйлем құрандар Са??а. жаз. жүргіз,тазарт,санама.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сен бугин сол есепти шыгарсан,ертен жаксы бага аласын. Сен бугин уй жумысын жазсан колен демаласын Ол машине жургизсе жаксы болар еди Ол болмесин тазартса далага шыгады
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста,вставьте пропущенные цифры
Ответить
Литература
Семь десять семь одежки о все без застежек ответ те спс заранее
Ответить
Русский язык
Расставьте запятые и исправьте ошибки У меня сегодня в школе был день от которог?? ты бы была в восторге. как лучше написать
Ответить
Математика
Помогие решить пожалуйста: количество осадков в июне было равно d мм, что состави??о 125% месячной июньской нормы. Чему равна норма осадков в июне?
Ответить
Математика
Помогите плиз 5 класс там фотка номер 1276
Ответить