В каком предложении в слове пропущена Н? Выберите вариант ответа: Обязанности с??орон ещё распределе...ы. Юбка чересчур дли..а. Девушка тактична и воспита..а. Улица была пусты…а. Его ответы на экзамене были неторопливы и ...

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В каком предложении в слове пропущена Н? Выберите вариант ответа: Обязанности с??орон ещё распределе...ы. Юбка чересчур дли..а. Девушка тактична и воспита..а. Улица была пусты…а. Его ответы на экзамене были неторопливы и продума..ы.
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Гость:
Обязанности сторон еще распределены. Юбка чересчур длина. Девушка тактична и воспитанна. Улица была пустынна. Его ответы на экзамене были неторопливы и продуманными
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