Известные люди времен московского государства 14-17 веков

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Третий - монгольский период охватывает время монголо-татарского нашествия. Он продолжался около двух с половиной столетий - с 1243 г. до 1480 г. В этот период русская культура понесла значительные потери, сказавшиеся в первую очередь на ремеслах. Некоторые из них - производство украшений, изделий из драгоценных металлов, техника перегородчатой эмали - исчезли совсем. Другие же из-за упрощения технологии заметно снизили уровень качества. На целое столетие - с середины 13 века до середены 14 века - почти полностью прекратилось каменно естроительство. Данное обстоятельство в свою очередь отрицательно сказалось на развитии живописи, в особенности на фресковой росписи. В монгольский период главными центрами русского зодчества становятся Новгород и Псков, а также москва и Тверь. Основным типом постройки по-прежнему остаются культовые - храм и церковь. Классический стиль новгородского храма, сложившийся во второй половине 14 века, сохраняет традиции русского деревянного зодчества, его отличают народность, праздничность и живописность. Именно такими предстают Церковь Федора Стратилата на Ручье и Церковь Спаса на Ильине улице в Новгороде. В псковских творения отмеченные церты еще более усиливаются. Московская архитектура складывается в 15 веке и достигает своего расцвета к концу века, вместе с избавлением от монголо-татарской зависимости. Наиболее успешно в монгольский период развивается иконопись. К 14 веку русская иконография завершает освоение византийской живописи и становится вполне зрелой и самостоятельной. В ней складывается множество оригинальных школ - новгородская, псковская, московская, тверская, ростовская, вологодская, каждая из которых создает выдающиеся произведения.