2 простых предложения и разбор словосочетаний

Русский язык
2 простых предложения и разбор словосочетаний
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дует  сильный  ветер. Завтра  в  город  приедут  иностранные  туристы. Сильный  ветер: (что?) ветер (какой?) сильный,главное  слово -ветер,зависимое  слово - сильный, прил. + сущ., это  именное  словосочетание, указывает  на  признак  предмета, значить грамматическое   значение - определительное, по  характеру  зависимого  слова согласование. иностранные  туристы: именное, определительное, тип  подчинительной  связи согласование
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