2 простых предложения и разбор словосочетаний

Гость: Гость:

Дует сильный ветер. Завтра в город приедут иностранные туристы. Сильный ветер: (что?) ветер (какой?) сильный,главное слово -ветер,зависимое слово - сильный, прил. + сущ., это именное словосочетание, указывает на признак предмета, значить грамматическое значение - определительное, по характеру зависимого слова согласование. иностранные туристы: именное, определительное, тип подчинительной связи согласование