2 простых предложения и разбор словосочетаний
Русский язык
2 простых предложения и разбор словосочетаний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дует сильный ветер. Завтра в город приедут иностранные туристы. Сильный ветер: (что?) ветер (какой?) сильный,главное слово -ветер,зависимое слово - сильный, прил. + сущ., это именное словосочетание, указывает на признак предмета, значить грамматическое значение - определительное, по характеру зависимого слова согласование. иностранные туристы: именное, определительное, тип подчинительной связи согласование
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