Пожалуйста помогите история про Наполеона Банопарта

История
Пожалуйста помогите история про Наполеона Банопарта
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Гость:
Наполеон Бонапарт родился пятнадцатого августа 1769 года в городе Аяччо. Его семья была дворянского похождения. Однако жили они совсем небогато. Родители Шарль и Летиция Бонапарт кроме Наполеона воспитывали пятерых сыновей и трех дочерей. Отец всегда хотел, чтобы его сын Наполеон был военным человеком. И поэтом когда мальчику исполняется десять лет, его отдают во французскую школу, а немного позже в Бриеннское военное училище. Маленький Наполеон Бонапарт растет хорошим мальчиком и делает большие успехи в учебе. После того, как Наполеон Бонапарт получает звание лейтенанта, он идет служить в артиллерийских войсках. Молодой военный с большой радостью встречает французскую революцию в 1784 году. Он полностью поддерживает ее, и становиться членом Якобинского клуба. Наполеон с большой скоростью поднимается по служебной лестнице. За успешно проведенную операцию в 1793 году, получает звание генерала. Наполеону хочется заявить о себе как о личности, и поэтому он отправляется в военную экспедицию в Сирию и Египет. Но там военная операция проваливается, и Наполеон возвращается на родину. Этот провал не рассматривают как неудачу Наполеона, потому что к этому времени он уже воюет в Италии с войсками Суворова. Наполеон не собирается останавливаться на достигнутом. В Париже, после государственного переворота он добиваться назначения себя консулом на пожизненный срок. А уже в 1804 году Наполеона избирают императором. Внутренняя политика и правления Наполеона Бонапарта была направлена на то, что бы больше утвердить себя как императора. Он предпринял важные реформы и нововведенья, которые действительны и поддерживаются французским государством до сих пор. Во время того, как Наполеон приходит к власти, Франция воюет с Англией и Австралией. После того, как Наполеон отправляет свою армию в италийский поход и после того, как убираются границы, Франции стают, подчинены почти все страны Западной Европы. С Россией, Австрией и Пруссией Франция заключает союз. Первые года правления Наполеона Бонапарта воспринимают с радостью и гордостью. Граждане Франции с радость осознают, что их страной управляет умный и рассудительный человек, который с все новыми и новыми ведет свою страну к власти. Но война, которая длиться двадцать лет, раздражает буржуазию. Они не желают тратить свои деньги на войска. Но Наполеон твердо Настроен, укрепить себя и свою страну. Он разводиться со своей первой женой Марирей-Луизой, и берет в жены дочь австрийского императора. От этого брака рождается мальчик, будущий наследник. Последние шесть лет Бонапарт провидит на острове Елены. О болен раком, а излечить его невозможно. Пятого мая 1821 года он умирает от отравления мышьяком.
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