Номер 197 помогите пожалуйста срочно 25 баллов
Математика
Номер 197 помогите пожалуйста срочно 25 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площади фигур равны а и г,б и в. В г если отрезать выпуклую часть и приложить в вогнутой,то получим а Б и в одна и та же фигура.
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