Составить хронологическую таблицу событий Реформации
История
Составить хронологическую таблицу событий Реформации
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Гость:
XVI -рформация 1483-1546 - жизнь Лютера 1517 - продажа индульгенций монахом Иоганном Тецелем 31.10.1517 - прикрепление к дверям церкви 95 тезисов Лютера 1520-сожжение Лютером папского послания 1521-суд и казнь Лютера в Вормсе
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