3).сравните числа: а). -15,3 и -15,03; б). 1/6 и -5/6; в). -1 5/8 и -25/16. 4). В строительстве дороги принимали участие две бригады , причем число рабочих первой бригады составило 52% числа всех рабочих двух бригад. Сколько ра...
Математика
3).сравните числа: а). -15,3 и -15,03; б). 1/6 и -5/6; в). -1 5/8 и -25/16. 4). В строительстве дороги принимали участие две бригады , причем число рабочих первой бригады составило 52% числа всех рабочих двух бригад. Сколько рабочих в двух бригадах, в первой бригаде на 2 человека больше, чем второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) а)> б)> в)> 2)Пусть х в 2хбригадах Тогда 0,52х-в 1 бригаде 0,48х-во второй бригаде 0,52х-0,48х=2 0,04х=2 х=2/0,04 х=50 человек
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