3).сравните числа: а). -15,3 и -15,03; б). 1/6 и -5/6; в). -1 5/8 и -25/16. 4). В строительстве дороги принимали участие две бригады , причем число рабочих первой бригады составило 52% числа всех рабочих двух бригад. Сколько ра...

Математика

3).сравните числа: а). -15,3 и -15,03; б). 1/6 и -5/6; в). -1 5/8 и -25/16. 4). В строительстве дороги принимали участие две бригады , причем число рабочих первой бригады составило 52% числа всех рабочих двух бригад. Сколько рабочих в двух бригадах, в первой бригаде на 2 человека больше, чем второй?

Автор: Гость