3).сравните числа: а). -15,3 и -15,03; б). 1/6 и -5/6; в). -1 5/8 и -25/16. 4). В строительстве дороги принимали участие две бригады , причем число рабочих первой бригады составило 52% числа всех рабочих двух бригад. Сколько ра...

Математика
3).сравните числа: а). -15,3 и -15,03; б). 1/6 и -5/6; в). -1 5/8 и -25/16. 4). В строительстве дороги принимали участие две бригады , причем число рабочих первой бригады составило 52% числа всех рабочих двух бригад. Сколько рабочих в двух бригадах, в первой бригаде на 2 человека больше, чем второй?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) а)> б)>  в)> 2)Пусть х в 2хбригадах    Тогда 0,52х-в 1 бригаде    0,48х-во второй бригаде  0,52х-0,48х=2    0,04х=2   х=2/0,04  х=50 человек
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