Запиши из реплики Лисицы первые пять строк .в сущ выдели суффиксы с близким значением

Русский язык
Запиши из реплики Лисицы первые пять строк .в сущ выдели суффиксы с близким значением
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