Запишите формулу обьема прямоугольного параллелепипеда
Математика
Запишите формулу обьема прямоугольного параллелепипеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем параллелепипеда= ширину *длину*высоту V=а*b*h
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