Конспект по борьбе англосаксов с норманнами и государства норманнов( не большой)

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В 829 году верховным королем Британии стал Экберт, сумевший подчинить себе земли всех остальных королевств. Объединение было тем более необходимо, что над Англией нависла новая угроза. С конца VIII века в континентальной Европе появилась новая сила – норманны, племена германцев и славян, населявшие Скандинавию и часть северо-западных земель на материке. Перед материковыми народами у норманнов было одно важное преимущество – они в совершенстве освоили морское дело. В те времена в Европе не было лучших мореплавателей, чем норманны. Скандинавы, поначалу просто совершавшие стремительные и дерзкие набеги на плодородные земли материковой Европы, постепенно начали селиться там. В частности, они основали герцогство Нормандию на территории современной Франции.Англия приглянулась датчанам. Их опустошительные набеги стали подлинным бичом для северо-восточных земель королевства. Англосаксонское население поначалу не смогло дать отпор норманнам, и те обосновались на побережье. Датского королевства в чистом виде в Англии не было, но на обширных территориях на северо-востоке страны действовали исключительно датские законы. Первое серьезное поражение датчанам сумел нанести король Альфред Великий. После нескольких лет ожесточенных войн, он заставил датчан, покоривших значительную часть англосаксонских земель, отступить. В 886 году межу Альфредом и датчанами был заключен мир. Норманны оставляли за собой северо-восточные земли за Темзой, англосаксам же оставался юго-восток страны.Впрочем, к таким условностям, как мирный договор, норманны привыкли относиться легко, и набеги на англосаксонские земли продолжались. Альфред был вынужден коренным образом реформировать свою армию, сделав упор на тяжеловооруженную конницу и королевскую дружину, профессиональных воинов, призванных заменить крестьянское ополчение.Каждый из рыцарей-тэнов, состоявший на службе у короля, получал в пользование земельный надел. В случае войны он должен был явиться по королевскому приказу, в полном вооружении и на коне, а также привести с собой отряд обученных пеших воинов. Кроме того, каждая община была обязана предоставить королю отряд вооруженных пехотинцев. Численность такого отряда зависела от площади земельных угодий, принадлежавших общине.Альфред принял меры и по укреплению обороны Англии. Чтобы не допустить новых вторжений датчан с моря, он выстроил флот. Каботажные суда, курсировавшие вдоль британских берегов, охраняли страну от морских набегов и не позволяли датчанам окружить англосаксов. При Альфреде же начали строить новые и укреплять старые крепости по всей стране. В стенах крепости размещался военный гарнизон, несший пограничную службу.Ко времени правления Альфреда Великого относится первое упоминание о так называемых «датских деньгах» – danegeld. Так назывался налог, который должны были платить в королевскую казну все британские общины. «Датские деньги» шли на укрепление армии и постройку судов и оборонительных сооружений.Примерно на столетие на Британских островах воцарился относительный покой. В начале XI века датчане снова напали на британские земли. На сей раз нападение было гораздо более успешным. Вся Англия на тридцать лет попала под власть датского короля Канута, основателя самого крупного за всю историю Скандинавии единого королевства. Кануту подчинялись все скандинавские страны, Англия и Шотландия. Канут обложил Англию, как и все завоеванные земли, тяжкой данью, также именовавшейся «датскими деньгами».В 1042 году Англия освободилась от датчан. Но независимое существование англосаксам довелось вести лишь четверть века – в 1066 году на юге страны высадилась армия нормандского герцога Вильгельма, пересекшего пролив Ла-Манш. Профессиональное войско Вильгельма одолело англосаксонскую армию, и вся Британия (за исключением гористой северной части) была завоевана. 25 декабря 1066 года Вильгельм занял Лондон, столицу английского королевства, и объявил себя королем Англии. На этом закончился англосаксонский период в истории Британии.