Как нарядился шиповник

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Шиповник называют еще дикой розой. Он известен человеку с глубокой древности. Шиповник- имеет мифологическое значение красоты, молодости, любви. Древние греки связывали дикую розу с богиней красоты и любовного очарования Афродитой. Бытует легенда о том, как Афродита, узнав о смерти своего возлюбленного Адониса, бросилась к нему через густые заросли шиповника . Горе ее было так велико, что она не замечала, как колючие шипы ранили нежную кожу. А каждая капля крови, упавшая на зеленые ветви, превратилась в красную дикую розу. Шиповник - колючее растение-апотропей, символ здоровья, изобилия, успеха. Шиповник наделяется способностью отвращать, устрашать и используется как оберег от демонов, для нейтрализации вредоносной магии, при лечении болезней. Шиповник так же считается «нечистым» растением, он растет на границе своего и чужого мира. В то же время, по македонским поверьям, Шиповник — это Божье растение. К Шиповнику, росшему на перекрестке, носили дары, думая тем самым умилостивить самовил, его македонское название самовилски трендафил. Под Шиповником живут болезни, богинки (з. -слав.) , поэтому запрещалось спать, сидеть под кустом Шиповника, срубать и ломать его без надобности . Если надо было срубить прут Шиповника на древко для свадебного знамени или свадебных венков, оставляли под корнями хлеб, орехи, лили вино (южные славяне) . О внезапно заболевшем говорили: «Влез где-то под шиповник» (Болгария, Македония) . В легенде кубанских казаков, Шиповник вырос из крови девушки, которая, не желая выходить замуж за нелюбимого, заколола себя кинжалом. Осенью этот куст одевался в наряд из красных ягод, но сорвать их мог только добрый человек. Если же к нему подходил злой человек, куст ощетинивался шипами и не давал сорвать ни одной ягоды. В чешской легенде (Моравия) благоухание цветущего куста Шиповника объясняется тем, что Богородица сушила на нем пеленки маленького Христа . Загадки про шиповник: - Дерево латинско, лапы богатырски, когти дьявольски. - Стоит древо, древо ханское, платье шемаханское, цветы ангельски, когти дьявольски. - Сидит на палочке в красной рубашечке, брюшко сыто – камнями набито. - Красный горшочек, на нём черная крышка (армянская загадка) . Сонник: - цветущие кусты шиповника символизируют опасность. - колоться — терпеть чьи-то издевательства или насмешки. - идти по аллее среди шиповника — обмануться в чем-то, принять обыденное за прекрасное и необычное. - пить сок или настой шиповника — надеяться на чье-то сочувствие или заболеть. Приметы: - Шиповник цветет - румянец года ведет ( зацвел шиповник, заморозков больше не будет, можно высаживать рассаду в открытый грунт) . - Цветет шиповник, клюет карп Шиповник дарит благополучие. В народе бытует поверье, что если окружить дом кустами шиповника, то в нем всегда будет мир и благополучие. Есть у шиповника такое свойство - перерабатывать отрицательную энергию в положительную, поэтому издавна его высаживали около окон дома. Человек, который дарит цветок шиповника, признается в том, что он роман­тик. «Я уверен, что смогу сделать тебя счастливой! »