Скажите пожалуйста, для всех ли алканов общие химические свойства (галогенириров??ние, нитрирование, сульфохлорирование, сульфоокисление, крекинг, горение)?

Химия
Скажите пожалуйста, для всех ли алканов общие химические свойства (галогенириров??ние, нитрирование, сульфохлорирование, сульфоокисление, крекинг, горение)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крекинг для метана и эта на не характерен
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