Срочно!!! Нужен перевод текста, заранее спасибо.

Гость: Гость:

Удачливые те у кого есть друзя. Я очень счастлива что у меня много друзей. Некоторые из них близкие, остальные менее. Все из них делают мою жизнь интереснее и приятнее. Я хочу рассказать о двух близких друзях. Это Таня и Саша. Таня-моя школьная подруга. Мы подружились несколько лет назад. Мы одногодки. Мы обучались в одном и том же классе на протяжении всех школьных лет. У нас много общего - одинаковые интересы и отношение к жизни. Очень часто наши мнения совпадают, а иногда различаются. Но мы никогда не ссоримся. Если у нас недоразумение, мы старается помириться как можно быстрее. У нас нет ничего общего во внешности. Таня своеобразно симпатична. / Она не красавица, но очень привлекательна/. Она тонка и стройна, с голубыми глазами, но не очень высока.У нее светлые, прямые волосы и овальное лицо с высоким лбом.У Тани курносый носик и красивые, голубые глаза с длинющими ресницами. Она носит очки. Моя подруга добродушна, мягкая, тихая и хорошо воспитана. Её все любят. У неё хорошее чувство юмора и она часто может меня рассмешить. Таня знает много интересных историй и смешных шуток. Она единственная дочь своих родителей, но она совсем не эгоистична. Она всегда рада помочь нуждающимся в этом людям. Таня всегда хорошо и опрятно одета. У неё хорошие успехи в школе. Моя подруга очень хорошо успевает по Химии. Таня выбрала Медицину своей будущей профессией. Надеюсь, моя подруга станет хорошим врачём. Таня охотно занимается спортом. Мы ходим дважды в неделю вместе на плавание. Она живет далеко от моего дома, но мы каждый день вместе в школе. Мы встречаемся каждые выходные. Иногда мы идем вместе в театр или в музей. Иногда в скверную погоду, мы остаемся дома и обсуждаем книги или слушаем музыку. Саша тоже мой лучший друг. Мы живем в квартирах на той же лестничной площадке, поэтому видимся почти ежедневно. Мы одного возраста, но учимся в разных школах. Мы знакомы уже много лет. Саша - высок и строен, у него темные волосы и большие, зеленые глаза, прямой нос и тонкие губы. Саша симпатичный парень. Мой друг очень честный и справедливый, понимающий и добрый. Я очень доверяю ему и уверена, что могу всегда положиться на него в любой ситуации. Он никогда никого не подводит. Мой друг очень ответственный. Он всегда заканчивает что прежде начал. У Саши самые замечательные родители, которых я когда -либо встретила.Они его очень любят. Саша хорошо играет на фортепиано. Думаю, он очень талантливый. У него прекрасный слух. Саша любит джаз.Мы не можем много времени проводить вместе, поскольку мы обое очень заняты. Мы много учимся в школе. Иногда, когда у нас есть время мы вместе идем в центр города и посещаем маленькие кафе, а также художественные выставки. Мы охотно обсуждаем книги, фильмы и телепрограммы. Я уважаю своего друга за его правдивость, силу воли, интеллект и скромность. Я счастлива что имею таких друзей как Таня и Саша. Я скучаю по ним, когда мы долгое время не видимся. Уверена, что мы навсегда останемся друзями.