Какая масса магния вступает в реакцию с серной кислотой,если в результате реакции выделяется 5,6 л водорода,условия нормальные

Химия

Какая масса магния вступает в реакцию с серной кислотой,если в результате реакции выделяется 5,6 л водорода,условия нормальные

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