Какая масса магния вступает в реакцию с серной кислотой,если в результате реакции выделяется 5,6 л водорода,условия нормальные
Химия
Какая масса магния вступает в реакцию с серной кислотой,если в результате реакции выделяется 5,6 л водорода,условия нормальные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса магния равна 6 граммам
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