Механические часы приводятся в действие стальной пружиной. Часы останавливаются, когда кончается завод, Исчезла ли энергия, сообщенная пружиной?

Физика
Механические часы приводятся в действие стальной пружиной. Часы останавливаются, когда кончается завод, Исчезла ли энергия, сообщенная пружиной?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, она перешла в тепловую в атмосферу.
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