Cколько мальчиков в классе, если всего 30 учеников, а девочек на 2 больше чем мальчиков? а)Решите задачу схематическим методом. б)Составьте уровнение которым решается задача . в ) Проверьте правильность составления уровнения, и...
Математика
Cколько мальчиков в классе, если всего 30 учеников, а девочек на 2 больше чем мальчиков? а)Решите задачу схематическим методом. б)Составьте уровнение которым решается задача . в ) Проверьте правильность составления уровнения, используя ответ, полученный в пункте а .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) 2х+х=30 3х=30 х=10( мальчики) 2x=20 ( девочки)
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