Cколько мальчиков в классе, если всего 30 учеников, а девочек на 2 больше чем мальчиков? а)Решите задачу схематическим методом. б)Составьте уровнение которым решается задача . в ) Проверьте правильность составления уровнения, и...

Математика

Cколько мальчиков в классе, если всего 30 учеников, а девочек на 2 больше чем мальчиков? а)Решите задачу схематическим методом. б)Составьте уровнение которым решается задача . в ) Проверьте правильность составления уровнения, используя ответ, полученный в пункте а .

Автор: Гость