Вроде задание лёгкое. . но помогите ибо лень
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Вроде задание лёгкое. . но помогите ибо лень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.have 4.have 5.has 6.has 7.has 8.have 9.has 10.have
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