Выпишите Слова с приставками У пятиклассника Серёжи Волошина и его друзей никог??а не было прочного мира с Толькиной компанией. Кто тут виноват,сказать нелегко.Однако все мечтали, что Самохин - человек въедливый и зловредный. ...

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Выпишите Слова с приставками У пятиклассника Серёжи Волошина и его друзей никог??а не было прочного мира с Толькиной компанией. Кто тут виноват,сказать нелегко.Однако все мечтали, что Самохин - человек въедливый и зловредный. Он ко всем придирался и никогда ничего не прощал. Серёжке он, видно, не мог простить, что тот не подчиняется. Не считает его, Тольку, за командира в здешних местах, а сам имеет "Армию". Правда, Серёжкина армия была не такая большая и воинственная, но пока она была в сборе, могла постоять за себя. И вдруг неприятность - разъехались! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!

Автор: Гость