Гость: Гость:

Никогда не видел шкуры серого кенгуру, впрочем, как и самого кенгуру. Осенью трудно жить без теплых пальто, и без чая тоже трудно. Я услышал это от разъяренного шимпанзе, да и вообще люди часто в них превращаются. Вот в той кафешке за железнодорожным депо я проработал три года. Белые какаду делают жизнь лучше: работают будильником, охранником и няней. В нашем кино мало чего хорошего можно увидеть, хотя кино по нашим каналам показывают порой совсем не наше. Вам что опять задали учить стихи поэта Шевченко, неужели он опять что-то новое написал? Волей судьбы я побывал в квартире Нины Галич, но я, к сожалению, не имею представления, кто она. Поэма Гете была сурова во всех смыслах, в первую очередь - ее нужно было прочитать...