Фразеологизмы со словом ягода и их значения
Русский язык
Фразеологизмы со словом ягода и их значения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фразеологизм «Одного поля ягода» значениеИмеют много общего, не отличаются друг от друга своими качествами.
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