Фразеологизмы со словом ягода и их значения

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Фразеологизмы со словом ягода и их значения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фразеологизм «Одного поля ягода» значениеИмеют много общего, не отличаются друг от друга своими качествами.

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