Решите пожалуйста А4 и А5 и часть В прошу с объяснениями

Алгебра
Решите пожалуйста А4 и А5 и часть В прошу с объяснениями
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