Название государства, век, место, особенности развития? тема: Славянские государства.

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Славянская государственность имеет без малого полуторатысячелетнюю историю. Первым историческим государством славян было государство Само, созданное в 623 году. Славянские государства создавались и исчезали. В ходе истории не раз бывало, что границы славянских государств устанавливались и поддерживались неславянскими правящими властно-политическими организациями и элитами (такими, как русы в Древнерусском государстве, сарматская шляхта в Польше, булгары в Болгарских государствах, Гольштейн-Готторп-Романовы в Российской империи и др). Перечни исчезнувших и существующих в настоящее время славянских государств приведены в соответствующих разделах ниже. Подробнее:http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%...