Название государства, век, место, особенности развития? тема: Славянские государства.

История
Название государства, век, место, особенности развития? тема: Славянские государства.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Славянская государственность имеет без малого полуторатысячелетнюю историю. Первым историческим государством славян было государство Само, созданное в  623 году. Славянские государства создавались и исчезали. В ходе истории не раз бывало, что границы славянских государств устанавливались и поддерживались неславянскими  правящими властно-политическими организациями и элитами (такими, как  русы в  Древнерусском государстве,  сарматская шляхта в  Польше,  булгары в  Болгарских государствах,  Гольштейн-Готторп-Романовы в  Российской империи и др). Перечни исчезнувших и существующих в настоящее время славянских государств приведены в соответствующих разделах ниже. Подробнее:http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%...
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