Даны две последовательности символов (любых). Определить количество букв в первой последовательности, повторяющихся во второй последовательности. Паскаль

Информатика
Даны две последовательности символов (любых). Определить количество букв в первой последовательности, повторяющихся во второй последовательности. Паскаль
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Олимпиада по иформатике 9-11 класс задание №3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Название государства, век, место, особенности развития? тема: Славянские государства.
Ответить
Русский язык
Как проверить пиль(ч,щ)икам
Ответить
Химия
Из 2.316 г оксида серебра можно получить 2.536 г фтора или 2.154 г серебра. Найти эквивале??тный вес фтора
Ответить
Математика
Помогите пож 1/2-1.2-9/25
Ответить
Информатика
Решите пожалуйста кроссворд!
Ответить