Даны две последовательности символов (любых). Определить количество букв в первой последовательности, повторяющихся во второй последовательности. Паскаль

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Даны две последовательности символов (любых). Определить количество букв в первой последовательности, повторяющихся во второй последовательности. Паскаль

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