Даны две последовательности символов (любых). Определить количество букв в первой последовательности, повторяющихся во второй последовательности. Паскаль
Информатика
Даны две последовательности символов (любых). Определить количество букв в первой последовательности, повторяющихся во второй последовательности. Паскаль
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Это Олимпиада по иформатике 9-11 класс задание №3
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