Цепочка слов: МОРЕ - ... - ... - ... - ... - ... - ... - СУША. (7 слов) Можно менять по одной букве так, чтобы новое слово был существительным в именительном падеже, например, суП - суД. *∀*

Информатика
Цепочка слов: МОРЕ - ... - ... - ... - ... - ... - ... - СУША. (7 слов) Можно менять по одной букве так, чтобы новое слово был существительным в именительном падеже, например, суП - суД. *∀*
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Море-горе-гора-пора-пара-папа-сапа-саша-суша
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