Вставьте пропущенные буквы и разделите слова на группы в зависимости от написани??. прие...жающий, ви...жащий, вы...женный, по...же, дро...жевой, дребе...жать,размо...жить, жу...жащий, брю...жать, бры...жущий, взгромо...жусь, ...

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Вставьте пропущенные буквы и разделите слова на группы в зависимости от написани??. прие...жающий, ви...жащий, вы...женный, по...же, дро...жевой, дребе...жать,размо...жить, жу...жащий, брю...жать, бры...жущий, взгромо...жусь, со...жение. Одинаково ли объясняется написание слов, входящих в группу? ответ аргументируйте. Срочно.

Автор: Гость