Просклонять предложение во всех временах my friend walks the dog соооос

Английский язык
Просклонять предложение во всех временах my friend walks the dog соооос
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Гость:
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