Дайте фразеологизм к словосочетанию человек умышлено запутывает какое либо дело

Русский язык
Дайте фразеологизм к словосочетанию человек умышлено запутывает какое либо дело
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Мутить воду", например
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Буква ш дзвінка чи глуха
Ответить
История
Дополнение к вопросу: Составить хронологическую таблицу событий Реформации
Ответить
Химия
Какая масса магния вступает в реакцию с серной кислотой,если в результате реакции выделяется 5,6 л водорода,условия нормальные
Ответить
Английский язык
Поставь вопросы к предложениям. Пример: The children like to play in the garden.-Where do...? - Where do the children like to play? 1) There is a g...
Ответить
Английский язык
Просклонять предложение во всех временах my friend walks the dog соооос
Ответить