Дайте фразеологизм к словосочетанию человек умышлено запутывает какое либо дело
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Дайте фразеологизм к словосочетанию человек умышлено запутывает какое либо дело
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Мутить воду", например
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