Дополнение к вопросу: Составить хронологическую таблицу событий Реформации

История
Дополнение к вопросу: Составить хронологическую таблицу событий Реформации
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1524-1525 - Крестьянская война на юге и центре Германии . 1529 - подтверждение Карлом V решения Вормского сейма . 1555- религиозный мир в Аугсбурге между Карлом V и князьями .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какая масса магния вступает в реакцию с серной кислотой,если в результате реакции выделяется 5,6 л водорода,условия нормальные
Ответить
Английский язык
Поставь вопросы к предложениям. Пример: The children like to play in the garden.-Where do...? - Where do the children like to play? 1) There is a g...
Ответить
Английский язык
Просклонять предложение во всех временах my friend walks the dog соооос
Ответить
Литература
Изложение на татарском Каюм Насыри "абугалисина"
Ответить
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы и разделите слова на группы в зависимости от написани??. прие...жающий, ви...жащий, вы...женный, по...же, дро...жевой,...
Ответить