Дополнение к вопросу: Составить хронологическую таблицу событий Реформации
История
Дополнение к вопросу: Составить хронологическую таблицу событий Реформации
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1524-1525 - Крестьянская война на юге и центре Германии . 1529 - подтверждение Карлом V решения Вормского сейма . 1555- религиозный мир в Аугсбурге между Карлом V и князьями .
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