In July I wasat my aunt's in the mountains.I climbed the mountains.It was cool!I saw a big blue sea.It was very beautiful.ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖ??ЛУЙСТА

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In July I wasat my aunt's in the mountains.I climbed the mountains.It was cool!I saw a big blue sea.It was very beautiful.ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖ??ЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В июле я был у моих тёток в горах. Я лазил по горам.Это было круто!Это было очень чудесно.
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