Какой из способов ведения мяча не тормозит бег ? a. внешней стороной стопы b. сере??иной подъема c. внутренней стороной стопы

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Какой из способов ведения мяча не тормозит бег ? a. внешней стороной стопы b. сере??иной подъема c. внутренней стороной стопы

Автор: Гость