Какой из способов ведения мяча не тормозит бег ? a. внешней стороной стопы b. сере??иной подъема c. внутренней стороной стопы
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Какой из способов ведения мяча не тормозит бег ? a. внешней стороной стопы b. сере??иной подъема c. внутренней стороной стопы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A-внешней стороной стопы.
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