Напишите пожалуйста ответ слово из букв: ы и о н б

Литература
Напишите пожалуйста ответ слово из букв: ы и о н б
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бионы, Боны, Ионы.    Думаю так.
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