Напишите на тему праздничная шутка

Окружающий мир
Напишите на тему праздничная шутка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое апреля ни кому не веря))
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