Правда ли что папа Римский Лев||| возложил на Карла Великого корону объявив его Императором Запада?

История
Правда ли что папа Римский Лев||| возложил на Карла Великого корону объявив его Императором Запада?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да это был он возложил на карла корону
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