Образуйте с помощью приставок слова,запишите их . В-: бить,везти,вести,возить,гонять; вз-:весить,волновать,глянуть,лететь,рыхлить, вс-:кипятить,копать,крикнуть,пахать,плеснуть: об-:жарить,клеить,ломать,лить,лететь: от-: ва...
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Образуйте с помощью приставок слова,запишите их . В-: бить,везти,вести,возить,гонять; вз-:весить,волновать,глянуть,лететь,рыхлить, вс-:кипятить,копать,крикнуть,пахать,плеснуть: об-:жарить,клеить,ломать,лить,лететь: от-: варить,везти,бросить,бежать,нести. над-: писать,резать,строить. под-: бегать,бить,вести,водить,возить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) вбить; ввезти; ввести; ввозить; вгонять 2) взвесить; взволновать; взглянуть; взлететь; взрыхлить 3) вскипятить; вскопать; вскрикнуть; вспахать; всплеснуть 4) обжарить; обклеить; обломать; облить; облететь 5) отварить; отвезти; отбросить; отбежать; отнести 6) надписать; надрезать; надстроить 7) подбегать; подбить; подвести; подводить; подвозить
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