Образуйте с помощью приставок слова,запишите их . В-: бить,везти,вести,возить,гонять; вз-:весить,волновать,глянуть,лететь,рыхлить, вс-:кипятить,копать,крикнуть,пахать,плеснуть: об-:жарить,клеить,ломать,лить,лететь: от-: ва...

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Образуйте с помощью приставок слова,запишите их . В-: бить,везти,вести,возить,гонять; вз-:весить,волновать,глянуть,лететь,рыхлить, вс-:кипятить,копать,крикнуть,пахать,плеснуть: об-:жарить,клеить,ломать,лить,лететь: от-: варить,везти,бросить,бежать,нести. над-: писать,резать,строить. под-: бегать,бить,вести,водить,возить

Автор: Гость