Уравнение скорости тела имеет вид : v=5+2t. На какое расстояние тело переместится через 4с после начала движения?
Физика
Уравнение скорости тела имеет вид : v=5+2t. На какое расстояние тело переместится через 4с после начала движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение движения тела: x=v0t+0.5at^2; v0=5 м/с; a=2 м/с^2; t=4 c. x(4)=5*4+0.5*2*4^2; x(4)=20+16=36 м.
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