Уравнение скорости тела имеет вид : v=5+2t. На какое расстояние тело переместится через 4с после начала движения?

Физика

Уравнение скорости тела имеет вид : v=5+2t. На какое расстояние тело переместится через 4с после начала движения?

Автор: Гость