Прочитайте стихотворение. Чудак. выпишите однокоренные слова и, если есть, формы этих слов. кажите их лексическое и грамматическое значение.

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Прочитайте стихотворение. Чудак. выпишите однокоренные слова и, если есть, формы этих слов. кажите их лексическое и грамматическое значение.

Автор: Гость