Верны ли следующие суждения о направлениях эволюции? А. Упрощение в строении жив??тных, связанные с паразитическим образом жизни, относят к биологическому регрессу. Б. Возникновение класса Насекомые, сопровождавшееся повышен...

Биология

Верны ли следующие суждения о направлениях эволюции? А. Упрощение в строении жив??тных, связанные с паразитическим образом жизни, относят к биологическому регрессу. Б. Возникновение класса Насекомые, сопровождавшееся повышением общего уровня их организации, - пример ароморфоза. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны

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